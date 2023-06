Vanaf de Domtoren in Utrecht en diverse andere klokkentorens in het land klinkt zaterdag op het middaguur een „noodklok voor het klimaat”. De actie is een initiatief van de Grootouders voor het Klimaat. Die groep maakt zich grote zorgen over klimaatverandering en vindt dat het terugdringen van de CO2-uitstoot die daaraan ten grondslag ligt te langzaam gaat.