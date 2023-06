Chris Stoffer adviseert de BBB, CDA en ChristenUnie om met de Fryske Nasjonale Partij (FNP) in gesprek te gaan over een nieuwe coalitie. De partij krijgt de voorkeur boven VVD, omdat FNP vier zetels heeft in de Provinciale Staten en VVD drie. De conclusie van Stoffer was dat beide partijen inhoudelijk aansluiten bij de andere drie partijen.