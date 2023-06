Het coalitieakkoord in de provincie Zuid-Holland moet worden aangepast. In het maandag gepubliceerde akkoord staat in een tabel een fout, melden de fractievoorzitters van de vijf coalitiepartijen in een brief aan de Provinciale Staten. Het gaat om een jaartal wat betreft halen van doelen van stikstofreductie, een politiek nogal gevoelig thema.