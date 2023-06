De BoerBurgerBeweging schuift in de senaat niet een eigen voorzitterskandidaat naar voren, maar steunt VVD’er Jan Anthonie Bruijn. Dit bevestigt Ilona Lagas, die de grote BBB-fractie in de Eerste Kamer leidt, na een bericht in De Telegraaf. Daarmee is de kans een stuk groter dat Bruijn, die vorige week in het nieuws kwam vanwege meldingen over zijn gedrag, opnieuw voorzitter van de Eerste Kamer wordt.