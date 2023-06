De rechtbank in Rotterdam wist niet dat rechters in Engeland en Curaçao eerder al duidelijke waarschuwingen hadden afgegeven over de man die wordt verdacht van het doodsteken van een supermarktmedewerkster in het centrum van Den Haag afgelopen dinsdag. Op 9 juni veroordeelde de rechtbank in Rotterdam hem voor een bedreiging, hij kreeg een straf die gelijk was aan zijn voorarrest en hoefde dus niet langer de cel in.