In Zuid-Limburg geldt vanaf donderdagmiddag een sproeiverbod. Waterschap Limburg heeft dat besloten, omdat het waterpeil in beken en sloten snel daalt. Als beken droogvallen kan onomkeerbare schade aan de natuur ontstaan. Mogelijk komt er later ook een sproeiverbod voor Midden- en Noord-Limburg, maar aangezien er regen wordt verwacht wil het schap even afwachten hoeveel er daadwerkelijk valt in dat deel van de provincie.