In Amsterdam is donderdag de aftrap van de tweede editie van de Zeehavendagen, waarbij iedereen een kijkje kan nemen achter de schermen bij het werk in de haven. Zo willen de havens in Amsterdam, Zaanstad, IJmuiden en Beverwijk een actueel beeld geven van de Zeehavens Amsterdam. Zeker vijftig haven- en havengerelateerde bedrijven doen mee.