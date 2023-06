Minister: advies belangrijk voor ontwerp nieuw kinderopvangstelsel

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken gaat zich in de zomermaanden buigen over een reeks belangrijke rapporten die zij heeft gekregen over de verbouwing van het kinderopvangstelsel. De adviezen die er liggen, waaronder een uiterst kritisch rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) zijn „waardevolle bouwstenen” voor het ontwerp van het nieuwe stelsel, aldus de bewindsvrouw. Na de zomer maakt het kabinet bekend hoe het nieuwe stelsel voor kinderopvang wordt ingericht.