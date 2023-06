Waterschappen proberen zo veel mogelijk regen vast te houden

Waterschappen proberen de regen die dinsdag is gevallen en die later deze week naar verwachting nog komt, zo goed mogelijk vast te houden. Waterschap Aa en Maas heeft de waterbuffer bij Laarbeek in Oost-Brabant geopend om de daarachter gelegen waterberging vol te laten lopen. Met dat water hoopt het schap te voorkomen dat beken en sloten droogvallen. Waterbergingen zijn overal in Nederland speciaal aangelegd om water op te vangen.