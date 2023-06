Overschotten én tekorten aan stageplekken

In veel sectoren zijn er meer stageplekken dan kandidaten daarvoor, meldt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). In coronatijd waren er nog 22.000 plekken om een vak in de praktijk te leren tekort, maar dat is in rap tempo veranderd. Er staan nu 190.000 stages en zogenoemde leerbanen open bij de erkende leerbedrijven. Er is dan ook een enorme behoefte aan vaklieden. Maar niet overal is er een overschot aan stageplekken.