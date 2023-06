„Liever geen akkoord, dan een heel slecht akkoord voor onze cruciale voedselvoorziening”, reageert voorman van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Gelderland Rik Loeters op het opstappen van boerenorganisatie LTO uit het overleg over het landbouwakkoord. Dinsdagavond maakte LTO bekend te stoppen met het akkoord tussen het kabinet en de sector over de hervorming van de landbouw.