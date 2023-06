Dat boerenorganisatie LTO Nederland is gestopt met de onderhandelingen over een landbouwakkoord is „een buitengewoon teleurstellend besluit”, zegt landbouwminister Piet Adema na overleg met de lobbyclub. Wat het voor het landbouwakkoord precies betekent, moet later deze week blijken. Het akkoord was volgens de minister „bijna klaar”.