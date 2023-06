Kuipers: ook in 2023 zullen uitgaven corona mogelijk niet kloppen

Ook over 2023 zal het ministerie van VWS niet alle corona-uitgaven kunnen verantwoorden, zei zorgminister Ernst Kuipers in een debat met de Tweede Kamer. Over 2022 kon de rechtmatigheid van 5,1 miljard euro aan uitgaven door VWS niet door de Algemene Rekenkamer worden vastgesteld. Dit jaar worden de ‘laatste’ coronadossiers afgewikkeld, „met risico’s op onrechtmatigheden”, waarschuwde Kuipers. „De coronacrisis zal daarmee doorwerken in het jaarverslag over 2023.”