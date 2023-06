Rijkswaterstaat bouwt vast pompen bij Eefde wegens zakkend water

Rijkswaterstaat is dinsdag begonnen met de opbouw van twee tijdelijke pompen bij het gemaal Eefde, net iets boven Zutphen. Deze pompen zijn noodzakelijk als de waterstand op de IJssel zo ver daalt dat er niet meer voldoende water over het achterliggende gebied verdeeld kan worden. Dat betreft de Achterhoek, Salland, Twente en een deel van Drenthe. De inzet van de pompen is volgens de waterbeheerder nog niet nodig, maar de waterstand in de Rijn, die de IJssel van water voorziet, gaat medio volgende week weer zakken.