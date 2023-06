Gesprek met Taghi over advocatenkwestie achter gesloten deuren

De rechtbank heeft binnen tien minuten na het begin van de zitting de deuren gesloten om in beslotenheid te spreken met Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi over zijn advocatenkwestie. Taghi wilde alleen met de rechtbank in gesprek zonder aanwezigheid van pers en publiek. „Dan kan ik toelichten hoe de stand van zaken is op dit moment. Ik kan nu niet zeggen waarom ik dat wil”, zei Taghi. De rechtbank honoreerde zijn verzoek, deelde een beveiliger mee aan de verzamelde pers.