De afgelopen 30 dagen heeft de zon een recordaantal uur geschenen. Weer.nl meldt zondag dat van 19 mei tot en met 17 juni de zon in De Bilt ruim 367 uur heeft geschenen. In 2018 was de laatste recordmeting, toen scheen de zon van 25 juni tot en met 24 juli bijna 358 uur. Sinds 1901 wordt er gemeten.