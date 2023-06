Zorgminister Ernst Kuipers zint op manieren om de stijging van de uitgaven aan nieuwe dure geneesmiddelen binnen de perken te houden. Het gaat om nieuwe medicijnen of behandelingen die met name in een ziekenhuis worden gegeven en nog niet worden vergoed vanuit het basispakket. Daarvoor gelden al allerlei strikte regels voor toelating, maar toch waarschuwt Kuipers in een Kamerbrief ervoor dat de kosten blijven toenemen.