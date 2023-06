Migratieafspraken kabinet laten nog op zich wachten

Bewindspersonen gaan vaker met elkaar vergaderen over een nationaal migratieplan. Komende week wordt drie keer door een deel van het kabinet overlegd over een breed plan voor hoe Nederland grip op migratie kan krijgen. Het gaat om zowel asiel-, kennis- als arbeidsmigratie. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) verwacht niet dat er volgende week vrijdag een akkoord ligt. „Dat zou ik een wonder vinden”, zei hij na afloop van de ministerraad.