Een aantal Zeeuwse Statenfracties heeft vrijdag in een Statenvergadering zorgen geuit over de slechte bereikbaarheid van de provincie door met name onderhoudswerkzaamheden aan de Haringvlietbrug. Die is tot begin augustus dicht. Ze wezen erop dat jongeren die in de Randstad naar school gaan, forenzen en toeristen veel langer onderweg zijn.