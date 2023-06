Na jarenlang geruzie lijken de Europese landen het met elkaar eens te zijn om de migrantenstroom in betere banen te leiden. Solidariteit is het sleutelwoord. Maar sommige landen, zoals Hongarije, willen helemaal geen migranten opnemen. Heeft de deal wel kans van slagen? In de podcast van deze week spreekt Arno Lagendijk hierover met Cornelis Boon, buitenlandredacteur bij het Reformatorisch Dagblad.