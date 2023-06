Wandelevenement Nacht van de Vluchteling waarschuwt voor warmte

De organisatie van de Nacht van de Vluchteling, een wandelevenement dat zaterdag in de avond van start gaat, waarschuwt de 5500 deelnemers dat het ’s avonds en ’s nachts ook warm kan zijn. De organisatie zorgt op alle start- en rustlocaties voor zoete en zoute tussendoortjes en drinken, maar raadt de lopers aan om zelf ook water mee te nemen. Lopers moet goed letten op tekenen van oververhitting en uitdroging. En genoeg smeren met zonnebrandcrème, want in de vroege ochtenduren kan de zon al fel zijn.