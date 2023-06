Onzeker dat In ’t Veld voor Volt in Europees Parlement komt

Als Volt haar criteria naleeft rondom de kandidaatstelling voor het Europees Parlement, maakt Sophie in ’t Veld geen kans om namens die partij bij de eerstkomende verkiezingen in het Europees Parlement te komen. In ’t Veld had dan al voor 18 februari lid van Volt moeten worden. De Europarlementariër heeft vrijdag laten weten over te stappen van D66 naar Volt. Tot aan de verkiezingen van juni 2024 gaat ze voorlopig verder als onafhankelijk lid in het Europees Parlement.