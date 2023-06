Ruim negenduizend ondernemers hebben sinds maandag via een speciale website laten berekenen of zij onder een regeling voor piekbelasters vallen. Verder zijn op de website van het ministerie de afgelopen week ruim 100.000 views gemeten, zei stikstofminister Christianne van der Wal voorafgaand aan de ministerraad. Het was vanwege de grote belangstelling van meet af druk op de site, zo liet het ministerie al eerder weten.