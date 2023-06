Cryptobeurs Binance weg uit Nederland door uitblijven vergunning

Eigenaars van cryptomunten zoals bitcoin kunnen in Nederland vanaf volgende maand niet meer handelen via platform Binance. Een van de grootste cryptobeurzen van de wereld krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) geen toestemming om hier te ondernemen en vertrekt daarom van de Nederlandse markt. Per direct kunnen nieuwe Nederlandse gebruikers zich al niet meer aanmelden, vanaf 17 juli kunnen alleen nog bezittingen van het platform worden afgehaald.