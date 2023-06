De onderhandelingen in de provincie Noord-Brabant tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA voor het vormen van een nieuwe coalitie zijn op het laatste moment geklapt. Dat laat een woordvoerder van de provincie weten. Het was de bedoeling dat de partijen volgende week een akkoord zouden presenteren, maar dat liep stuk op een eis van de BBB over een deadline voor verplichte aanpassingen van boerenstallen.