De gemeente Heemstede wil ongeveer twintig jonge asielzoekers opvangen in een villa. Dat pand, aan de Heemsteedse Dreef, staat momenteel met een vraagprijs van 2,1 miljoen euro te koop op Funda. Volgens de gemeente is het de bedoeling dat het pand wordt gekocht, maar is het nog niet duidelijk door wie en voor welk bedrag. Ook is het nog niet duidelijk of het pand na afloop van de opvang wordt doorverkocht.