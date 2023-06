De brandweer is donderdagmiddag met groot materieel uitgerukt naar een brand in huizen boven een supermarkt aan De Ploeg in Apeldoorn. De veiligheidsregio meldt dat vier appartementen in brand staan. De brandweer zet vier bluswagens in. Vanwege de weersomstandigheden zijn inmiddels extra brandweereenheden gealarmeerd, zodat er eventueel snel nieuwe blusvoertuigen paraat zijn om die van nu af te lossen.