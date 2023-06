Het ministerie van Volksgezondheid wil jongeren er regelmatig aan herinneren dat ze een keuze kunnen maken over orgaandonatie, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een Kamerbrief. Het aantal volwassenen tot 24 jaar dat zelf aangeeft wel of geen organen te willen doneren na overlijden, is de afgelopen jaren volgens hem lager dan bij mensen ouder dan 24 jaar.