BBB zet oud-Kamerlid van CDA in als gedeputeerde Overijssel

De BBB heeft voormalige CDA’er Maurits von Martels naar voren geschoven als kandidaat-gedeputeerde in de provincie Overijssel. De 62-jarige oud-melkveehouder uit Dalfsen zat namens het CDA in de Tweede Kamer, maar stapte in 2021 over naar de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas. De BBB heeft in Overijssel ook Liesbeth Grijsen, al negen jaar wethouder namens Gemeentebelang in de gemeente Deventer, klaarstaan als gedeputeerde. Het wachten is nog op afronding van de coalitieonderhandelingen.