De drie agenten die in augustus vorig jaar een gewapende man bij Iriszorg aan de Tarweweg in Nijmegen neerschoten, handelden volgens de geldende instructies. Dit concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek door de rijksrecherche. „Het politieoptreden, waarbij de verdachte zwaargewond raakte, was daarmee gerechtvaardigd”, meldt het OM donderdag.