Kritische Consumentenbond: Kuipers moet ingrijpen in zorgstelsel

De Consumentenbond is zeer ontevreden over de informatie die burgers krijgen over de inhoud van zorgverzekeringen. „In het overstapseizoen is elk jaar weer onduidelijk welke zorgverleners een contract hebben met een zorgverzekeraar”, stelt de bond. Zorgaanbieders worden volgens de organisatie ook vooral op basis van kosten geselecteerd en „niet of nauwelijks op basis van kwaliteit”. Al met al worden „de belangen en rechten van consumenten in de zorg stelselmatig met voeten getreden”, concludeert de Consumentenbond.