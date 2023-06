Kabinet en boeren praten verder, LTO wil over week duidelijkheid

Het kabinet en boeren gaan voorlopig verder praten over het landbouwakkoord. Het kabinet heeft althans „zodanig bewogen dat er cruciale stappen zijn gezet”, volgens boerenorganisatie LTO na een urenlang overleg op het ministerie van Landbouw dat na middernacht eindigde. Het kabinet gaat de afspraken op papier zetten, en over een week wil LTO een knoop doorhakken of de stappen genoeg zijn, laat voorzitter Sjaak van der Tak weten.