Koning Willem-Alexander hoopt dat we „het vermogen kunnen vinden om vaart te zetten achter de strijd tegen klimaatverandering”. Dat zei de koning woensdag in zijn toespraak bij het galadiner voor het Corps Diplomatique in Koninklijk Paleis Amsterdam. Het diner wordt jaarlijks georganiseerd om internationale relaties te onderhouden en Nederlandse en buitenlandse vertegenwoordigers op thema’s te verbinden.