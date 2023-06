Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een DNA-test ontwikkeld die kan aantonen of iemand rookt, niet rookt, of een ex-roker is. Die kennis kan in de toekomst bijvoorbeeld nuttig zijn om de politie te helpen bij onderzoek. Zo ver is het echter nog niet: het onderzoek brengt zulke toepassingen wel „een stap dichterbij”, zo maken de wetenschappers uit Rotterdam duidelijk in hun publicatie.