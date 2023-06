Waterschap beschermt Vinkeveense Plassen tegen verzilting

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft het zogeheten waterkwaliteitsscherm in het riviertje de Geer gesloten om de waterkwaliteit van het natuurgebied Vinkeveense Plassen op peil te houden. Door de droogte is water uit de polder Groot Mijdrecht, dat naar de plassen stroomt, nu relatief zout en voedselrijk. Dat is slecht voor de flora en fauna. Het scherm voorkomt dat dat gebeurt. Het schap pompt bovendien zoet en voedselarm water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Vinkeveense Plassen.