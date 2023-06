De wereldwijde vraag naar olie neemt over vijf jaar nauwelijks meer toe. Dat verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat denkt dat een piek in de olievraag in zicht is. Onder meer de toenemende populariteit van elektrisch rijden, de opkomst van biobrandstoffen en het steeds zuiniger omspringen met brandstoffen zorgen daarvoor.