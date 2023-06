Dat de Eurostar in 2024 zeven tot elf maanden lang niet rijdt, is voor Rover geen verrassing. De directeur van de reizigersorganisatie, Freek Bos, bevestigt berichtgeving van De Telegraaf dat hij al „vijf jaar lang” waarschuwt voor de aanstaande problemen met de internationale trein. Hij vindt het „onbegrijpelijk” dat er in al die jaren geen oplossing is aangedragen.