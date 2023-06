Van Huffelen over petitie: wij delen de zorgen over AI

De zorgen die oud-politici, wetenschappers en schrijvers uiten in een petitie over kunstmatige intelligentie (AI) worden gedeeld door staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). In een debat over digitale zaken zegt de bewindsvrouw dat het kabinet een „belangrijke rol” speelt bij onderhandelingen over Europese wetgeving hierover. Verschillende Kamerleden klagen net als de opstellers van de petitie dat het Nederlandse beleid op dit gebied nog weinig concreet is.