Het afgelopen halfjaar zijn er 25 meldingen over de hitte binnengekomen bij vakbond FNV, meldt de bond. Het gaat om vragen over onder meer hitte op binnenlocaties, zoals de zorg, kinderopvang en in winkels. Werknemers moeten bijvoorbeeld werken in een ruimte zonder airco. Ook zeggen ze dat de combinatie van lichamelijk zwaar werk uitvoeren bij hoge temperaturen lastig is.