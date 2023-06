Medewerker GGD Amsterdam geschorst om grensoverschrijdend gedrag

Een hulpverlener van het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD Amsterdam is geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijven burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes (Publieke gezondheid en preventie) in een brief aan de gemeenteraad dinsdag. De burgemeester en wethouder vragen de rechter om de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk te beëindigen „op grond van ernstig verwijtbaar en grensoverschrijdend handelen”.