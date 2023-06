Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen vindt het „zorgelijk” dat de situatie bij de tbs-instelling Pompekliniek in zijn stad zodanig was dat twee tbs’ers in juni vorig jaar relatief makkelijk konden ontsnappen. „Dit is risicovol voor de stad en de samenleving”, zegt hij in een reactie op een rapport dat de Inspectie Justitie en Veiligheid dinsdag uitbracht over de ontsnapping van de twee.