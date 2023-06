Eerste pompen geplaatst om water op peil te houden

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft enkele maatregelen genomen om het water in hun werkgebied rond Rotterdam te reguleren, nu het al zolang droog is. Zo wordt er zoetwater vanuit de Hollandsche IJssel naar Rotterdam gevoerd, omdat de aanvoer van zoetwater vanuit de grote rivieren aan het afnemen is. Bij Lekkerkerk is een tijdelijke pomp geplaatst om water vanuit de polder naar sloten en vaarten naar het gebied te sturen.