Weerwind laat deskundigen orde op zaken stellen in Pompekliniek

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) stelt onafhankelijke experts in de Pompekliniek aan. Zij gaan het Forensisch Psychiatrische Centrum (FBC) extra op de huid zitten om de noodzakelijke, nieuwe verbeteringen door te voeren. Weerwind nam dit besluit als reactie op het kritische rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, die de ontsnapping van twee tbs’ers in juni vorig jaar uit de Nijmeegse Pompekliniek onderzocht. „De ontvluchting uit zo’n hoog beveiligde kliniek is onaanvaardbaar”, zegt de minister.