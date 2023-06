Strafzaak moord Peter R. de Vries wordt verplaatst naar De Bunker

De strafzaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries zal vanaf de volgende zitting, in september, worden verplaatst naar De Bunker in Amsterdam-Osdorp. Dat zei de rechtbankvoorzitter dinsdag tijdens een nieuwe, voorbereidende zitting. De verplaatsing van de ‘reguliere’ rechtbank naar de extra beveiligde locatie heeft niets met de veiligheid te maken, benadrukte de rechter. „We zijn te groot geworden voor deze zaal.”