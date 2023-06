In Nederland zijn steeds meer uitheemse mieren te vinden, zoals mediterrane draaigatjes. Ze zijn meegereisd met potplanten, hout, voertuigen en kampeerspullen. De buitenlandse diertjes worden ook wel als huisdier gehouden, maar kunnen ontsnappen of worden uitgezet. Omdat de mieren problemen kunnen veroorzaken, hoopt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat iedereen waakzaam is om verdere verspreiding te voorkomen.