Agractie vindt het jammer dat niet alle regelingen voor boeren tegelijk zijn opengesteld. Dat laat de belangenorganisatie weten in een reactie op de bekendmaking van stikstofminister Christianne van der Wal dat boeren vanaf maandag kunnen zien of zij een zogeheten piekbelaster zijn. Als dat het geval is, kunnen zij zich laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf.