Nederlanders zoeken verkoeling op stranden en recreatieplassen

Nederlanders zoeken zondag door heel Nederland verkoeling op stranden en recreatieplassen. Zo meldt gemeente Noordwijk dat de parkeerplaatsen bij het strand vol zijn. Bezoekers worden gevraagd met de fiets of het ov te komen. Ook gemeente Zandvoort meldt volle parkeerterreinen en boulevards. Wel is bij parkeerplaats P Circuit nog plek. Gemeente Woudenberg (Utrecht) roept mensen op niet meer naar het Henschotermeer te komen „in het kader van de veiligheid”. De tickets zijn uitverkocht en de parkeerplaats is vol.