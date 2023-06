Eind oktober stroomde er voor het eerst Scheldewater binnen in de Hedwigepolder op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België. Zondag stelt de provincie Zeeland een deel van de voormalige polder eenmalig open, zodat bezoekers een kijkje kunnen nemen in het nieuwe getijdengebied, dat samen met de net over de grens gelegen Prosperpolder ongeveer 470 hectare groot is.