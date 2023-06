De drie pandaberen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen krijgen op deze warme dagen geregeld een ijsbadje van hun verzorgers om af te koelen. Panda’s houden volgens het dierenpark helemaal niet van hoge temperaturen en zoeken daarom graag verkoeling in grote bouwkuipen vol ijsblokjes. Ook worden er ijslolly’s van fruit op een bamboestok voor de beren gemaakt.