De brand die vrijdagavond uitbrak in het Zuid-Hollandse Ter Aar werd zo groot omdat er al snel sprake was van twee verschillende brandhaarden, zo laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De brand ontstond bij TN Plastics, een producent van kunststofproducten, maar al snel woedde er ook een andere brand in een nabijgelegen bedrijfspand.